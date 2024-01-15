Рост расписок Globaltrans превысил 8% на корпоративных новостях

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рост глобальных депозитарных расписок Globaltrans в начале торгов на Московской бирже в понедельник превысил 8% (котировки достигли уровня 746,4 рубля за штуку) на корпоративных новостях.

Инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов, выкупила доли трех основных акционеров Globaltrans Investment PLC - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева - и теперь косвенно владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала компании, сообщила Globaltrans.

Aqniet также заключила обязывающие соглашения о приобретении в полном объеме доли еще одного сооснователя компании, Александра Елисеева, и доли несвязанного акционера. До момента закрытия этих сделок, которое ожидается не позднее второго полугодия 2024 г., Aqniet будет владеть экономическими правами в отношении акций и GDR, участвующих в сделках, и нотариально заверенной доверенностью в отношении 4,45% голосующих акций компании.

В итоге до момента закрытия сделок Aqniet, являясь владельцем 26,19% выпущенного акционерного капитала, контролирует 30,65% голосующих акций. По итогам закрытия сделок Aqniet будет в сумме владеть 31,62% капитала и голосующих акций Globaltrans.

Новый совладелец Globaltrans Investment PLC Кайрат Итемгенов, выкупивший доли трех основных акционеров компании (Мишина, Николаева и Мальцева), поддерживает стратегию компании, включая процесс редомициляции в ОАЭ, сообщила компания.

"Данная инвестиция представляет для меня уникальную возможность диверсифицироваться в привлекательную отрасль и стать крупным акционером в компании с устойчивой бизнес-моделью, отличными перспективами и значимой позицией на рынке, а также с высоким уровнем корпоративного управления. Я рад, что Сергей Мальцев согласился и дальше содействовать успеху Globaltrans и будет переизбираться в совет директоров, и я намерен его в этом поддержать. Я также полностью поддерживаю стратегию компании, включая идущий процесс редомициляции, и безоговорочно уверен в профессионализме менеджерской команды. Я верю, что в дальнейшем этот бизнес будет ещё более эффективным и успешным", - сказал Итемгенов, комментируя сделку.