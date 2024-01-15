ВВП Германии в 2023 г. снизился впервые с 2020 г. - на 0,3%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ВВП Германии в 2023 году снизился впервые с ковидного 2020 года в условиях высокой инфляции, роста процентных ставок и спада активности как внутри страны, так и за рубежом.

Объем экономики с поправкой на инфляцию уменьшился на 0,3% по сравнению с 2022 годом, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные. Снижение ВВП с поправкой на инфляцию и календарные факторы составило 0,1%.

"Общая экономическая динамика в Германии ухудшилась в 2023 году в условиях, характеризующихся множественными кризисами", - заявила президент Destatis Рут Бранд.

"Несмотря на недавнее ослабление инфляции, цены оставались высокими на всех этапах экономического процесса и сдерживали рост экономики. Неблагоприятные финансовые условия, связанные с подъемом процентных ставок, и ослабление внутреннего и внешнего спроса также имели свои последствия", - отметила Бранд.

Объем ВВП Германии в 2023 году был на 0,7% больше, чем в доковидном 2019 году, говорится в сообщении Destatis.

Оценка роста экономики ФРГ в 2022 году была пересмотрена с понижением - до 1,8% с 1,9%.

Потребительские расходы в Германии в прошлом году уменьшились на 0,8%, госрасходы сократились впервые почти за 20 лет - на 1,7%, валовые вложения в основные активы снизились на 0,3%.

Объем германского экспорта в 2023 году упал на 1,8%, импорта - на 3%.

Активность в производственном секторе ФРГ в прошлом году сократилась на 2%, в том числе в сфере перерабатывающей промышленности - на 0,4%. В строительном секторе был зафиксирован рост на 0,2%.

Большинство сегментов сферы услуг продемонстрировали подъем в минувшем году, но он был более слабым, чем в два предыдущие года, отмечает Destatis. Активность в сфере информационных и коммуникационных услуг увеличилась на 2,4%, в сфере госуслуг, образовании и здравоохранении - на 1%, деловых услуг - на 0,3%. При этом в сегменте, объединяющем торговлю, транспорт, а также услуги по размещению и питанию, был зафиксирован спад на 1%.

Суммарный дефицит общественных бюджетов ФРГ в 2023 году составил 82,7 млрд евро, что на 14 млрд евро меньше, чем годом ранее. Он сократился до 2% ВВП с 2,5% ВВП в 2022 году, отмечает Destatis.

Предварительные данные об изменении ВВП ФРГ в четвертом квартале 2023 года будут опубликованы Destatis 30 января.