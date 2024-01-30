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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

ВВП Германии в IV квартале ожидаемо сократился на 0,3%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Экономика Германии в четвертом квартале 2023 года сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные.

В годовом выражении и с поправкой на число рабочих дней сокращение ВВП составило 0,2%.

Предварительные данные совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

По пересмотренным данным, в третьем квартале ВВП Германии не изменился в поквартальном выражении и снизился на 0,3% в годовом.

Таким образом, германская экономика сокращается в годовом выражении уже два квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии, отмечает Trading Economics. В последний раз рецессия в Германии фиксировалась в 2020-2021 годах.

В сообщении Destatis отмечается, что негативное влияние на экономический рост в минувшем квартале оказало сокращение капиталовложений бизнеса.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за четвертый квартал будут опубликованы Destatis 23 февраля.

Destatis Германия
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