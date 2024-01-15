Продажи сжиженных углеводородных газов на СПбМТСБ в 2023 году выросли на 21%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем торгов сжиженными углеводородными газами (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за 2023 год увеличился на 21,1% и достиг 2,407 млн тонн, говорится в сообщении биржи.

Продажи в декабре составили 243 тысячи тонн, что на 43% больше, чем в ноябре 2023 года, но на 0,6% меньше, чем в декабре 2022 года.

"В 2024 году на данном направлении планируется дальнейшее увеличение объема биржевых торгов, развитие базисов поставки с базовой точкой ценообразования (б.т.ц.), совершенствование методик отслеживания торговой активности участников, а также расширение набора технологических инструментов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее востребованными базисами в сегменте СУГ в прошлом году стали станция Тобольск, БП Сургут (б.т.ц.), станция Коротчаево.