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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Объем торгов газом на СПбМТСБ второй месяц превышает 1 млрд кубометров

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Объем торгов природным газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с поставкой в феврале 2024 года достиг 1059,5 млн кубометров, сообщила площадка.

На предыдущей месячной сессии (на январь 2024) оборот был 1032,129 млн кубометров. Годом ранее - на февраль-2023 - было реализовано 84 млн кубометров.

Больший объем газа продавался на бирже более чем три года назад - в ноябре 2020-го на декабрь 2020 года (1152,1 млн кубометров).

С 2023 года биржа ввела в действие новый инструмент торговли газом - с поставкой "на месяц" и оплатой после завершения периода поставки газа. В ходе последних торгов было заключено шесть сделок с постоплатой. На них пришлось 95% всего оборота торговой сессии (1005,5 млн кубометров).

С учетом ежедневных сессий с начала месяца общий объем торгов в 2024 году приближается к 1,3 млрд кубометров, то есть в четыре раза больше, чем годом ранее.

Максимальный годовой оборот был зафиксирован на бирже в 2017 году - более 20 млрд кубометров; в 2023 году объем торгов составил 9,6 млрд кубометров.

СПбМТСБ
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