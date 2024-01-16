Гендиректор КТК заявил о планах транспортировать более 70 млн т нефти в 2024 г.

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2024 году планирует увеличить прокачку нефти по сравнению с 2023 годом.

"В текущем году консорциум планирует удовлетворить все заявленные грузоотправителями объемы - это более 70 млн тонн на 2024 год", - сообщил на пресс-конференции во вторник гендиректор КТК Николай Горбань.

"В 2023 году коллектив консорциума установил новый рекорд годовой отгрузки. В 2023 году мы отгрузили 63,5 млн тонн нефти. Предыдущий пик был достигнут в допандемийном 2019 году", - добавил он.

Из этого объема 56 млн тонн составила казахстанская нефть, 7,4 млн тонн - с территории РФ.

"Капитальные затраты в 2023 году составили свыше $86 млн, из них на долю КТК-Р пришелся $61 млн, КТК-К, соответственно, $25 млн с лишним. Утвержденный бюджет на 2024 год предусматривает почти $200 млн, выделенных на капзатраты", - сообщил Горбань.

В презентации главы КТК уточняется, что объем запланированных капзатрат на 2024 год составляет $199,7 млн, в том числе $159,2 млн на долю КТК-Р и $40,5 млн - на КТК-К.

Акционеры КТК пока не рассматривают изменение тарифов на транспортировку нефти.