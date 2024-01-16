КТК изучает вопрос расширения резервуарного парка

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) изучает возможность расширения резервуарного парка.

"Погода - это шторм. Да, мы приостанавливались (с отгрузкой нефти в январе - ИФ) максимум на сутки, но мы не остановили прием (сырья от грузоотправителей - ИФ). Мы вели накопление, как только (погода - ИФ) позволила, сразу же первые танкера поставили. Это нормальный процесс", - сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань на пресс-конференции.

По его словам, резервуарный парк КТК составляет около 1,5 млн тонн. "Мы, как правило, работаем, не накапливая, сразу грузим максимально", - пояснил он. "В случае непогоды более 80 часов мы еще можем с определенным небольшим ограничением производителей не останавливать (прием - ИФ) и забирать нефть", - добавил Горбань.

"По поводу строительства нового резервуарного парка - мы эти вопросы сейчас рассматриваем, и, наверное, это будет актуально в перспективе. Но на акционеров этот вопрос мы пока еще не выносили, поэтому что нам необходимо произвести необходимые технологические расчеты, нам нужно обоснование", - сообщил он.