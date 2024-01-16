Обсуждение обратного сплита акций ВТБ находится на начальном этапе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Обсуждение проведения консолидации (обратного сплита) акций ВТБ находится на начальном этапе, на проработку механизма уйдет весь 2024 год, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

В конце 2023 года вице-президент, начальник управления по работе с инвесторами ВТБ Леонид Вакеев заявил, что банк думает над вопросом проведения обратного сплита акций для удобства акционеров.

У ВТБ исторически маленький номинал акций - 1 копейка, уставный капитал банка состоит из почти 27 трлн ценных бумаг.

"Обсуждение на начальном этапе (...) Много технических вопросов, есть вопросы дробных акций неизбежно, но в любом случае это вопрос общего собрания акционеров. Отсечка, к каким датам это должно быть продискутировано, связана с датами проведения ГОСА. Я думаю, что весь этот год уйдет на проработку", - заявил Пьянов.