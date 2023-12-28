ВТБ обдумывает обратный сплит для удобства акционеров

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ думает над вопросом проведения консолидации (обратного сплита) акций для удобства акционеров, но сейчас какого-то решения нет, заявил вице-президент, начальник управления по работе с инвесторами банка Леонид Вакеев в подкасте "Диалог ВТБ с розничным инвестором".

У ВТБ исторически маленький номинал акций - 1 копейка, уставный капитал банка состоит из почти 27 трлн ценных бумаг.

"Все-таки это то пожелание, которое мы часто слышим на протяжении многих лет, что маленький номинал и, соответственно, большое количество акций - это неудобно и непривычно. Мы знаем об этом мнении, об этой проблеме", - сказал Вакеев.

Он напомнил, что ВТБ, чьи акции торговались на Лондонской фондовой бирже, долгое время находился под секторальными санкциями и не мог привлекать новый капитал.

"Если бы мы сделали обратный сплит, то есть укрупнение номинала акций, то это привело бы к тому, что торговля остановилась, у нас был листинг в Лондоне и международные инвесторы. Это бы воспринималось с формальной точки зрения как выпуск нового капитала, это бы попадало под те санкции", - пояснил Вакеев.

"Потом, когда мы попали в SDN, это соображение исчезло. Конечно, последние 1,5-2 года это не было, может быть, в фокусе. Сначала был 2022 год, когда нужно было просто думать о том, как срочно все перестраивать в новых условиях и жить в новых условиях. В этом году мы делали две допэмиссии, и это тоже было сложно смешивать с чем-то другим. Мы знаем об этом вопросе, и это находится у нас в фокусе. У нет сейчас какого-то решения, то есть я не могу сказать, что мы обязательно сделаем обратный сплит в какой-то момент, но это один из моментов, над которым мы думаем", - отметил он.

Вопрос повышения номинала акций ВТБ поднимался в 2019 году на годовом собрании акционеров. Тогда глава банка Андрей Костин признал, что маленький номинал акций не очень удобен в работе, и допустил возможность повышения номинала акций.

Как отметил Вакеев, обратный сплит не станет каким-то значимым фактором с точки зрения оценки акций ВТБ. "Если это даст акционерам дополнительное удобство или снимет для кого-то некоторое неудобство, то это будет, безусловно, положительным вопросом", - сказал он.