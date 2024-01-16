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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Brent подорожала до $78,91 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются днем во вторник на новостях с Ближнего Востока.

К 14:28 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (0,97%), до $78,91 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,44 (0,61%), до $73,12 за баррель.

15 января выпущенная хуситами ракета попала в американский контейнеровоз Gibraltar Eagle, следовавший под флагом Маршалловых островов. Пострадавших в результате ракетного удара нет, судно не получило существенных повреждений и продолжило путь.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи иракского города Эрбиль. По данным телеканала ABC News, мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США.

"Немного удивительно, что нефть последовательно игнорирует усиление напряженности на Ближнем Востоке, - отметила основательница консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Это отражает ухудшение фундаментальных показателей на мировом рынке нефти".

"Пока мы не видели существенного роста цен, но эскалация ситуации в Красном море нарушает мировые энергетические потоки, что в сочетании с другими факторами может привести к появлению на рынке более "бычьих" настроений в ближайшие дни", - написала аналитик Vortexa Эмили Ли.

Brent WTI Иран США КСИР Эрбиль
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