Brent подешевела до $76,76 за баррель

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Снижение котировок нефти ускорилось днем в среду на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

К 14:24 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,53 (1,95%), до $76,76 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1,56 (2,15%), до $70,84 за баррель.

Как сообщалось, рост ВВП Китая в четвертом квартале 2023 года ускорился до 5,2% в годовом выражении с 4,9% кварталом ранее, однако оказался хуже ожиданий аналитиков, ожидавших ускорения до 5,3%.

Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, поскольку йеменские хуситы по-прежнему угрожают судам в Красном море. Кроме того, иранские военные 16 января нанесли удары по базам радикальной группировки "Джейш аль-Адль" на территории Пакистана.

"Цены на нефть с начала года пока не сумели добиться импульса к росту или снижению, - написали аналитики Standard Chartered. - Существует повышенный риск более прямого конфликта между США и Ираном, и мы считаем, что цены ниже $80 за баррель и низкая волатильность не вполне адекватно отражают этот риск".