ЦБ разработал рекомендации эмитентам по созданию стратегий устойчивого развития

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Банк России выпустил для публичных акционерных обществ и других эмитентов эмиссионных ценных бумаг методику разработки стратегий устойчивого развития и климатического перехода.

Информационное письмо опубликовано во вторник на сайте регулятора. Оно подготовлено "в целях определения лучших практик, существующих на российском и зарубежном рынках" в соответствующей сфере, говорится в документе.

Банк России полагает, что российским компаниям для сохранения конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках важно трансформировать свои бизнес-процессы с учетом повестки устойчивого развития. Это позволит им обеспечить большую устойчивость бизнеса, усилить позиции на рынке, увеличить продажи, развивая новые сегменты рынка, а также укрепить свою репутацию.

Наличие стратегий даст возможность ПАО и другим эмитентам более эффективно учитывать ESG-факторы и вопросы устойчивого развития при организации корпоративного управления, считает регулятор.

Он рекомендует компаниям при формировании упомянутых стратегий определить приоритетные цели и ключевые показатели, а также разработать проекты, направленные на их достижение. При этом при разработке таких документов следует описать периметр деятельности компании, на который будут распространяться заявленные цели и мероприятия. "Таким образом, задаются рамки ограничения ответственности организации за реализацию повестки устойчивого развития и (или) климатического перехода", - указывается в информационном письме. По мнению регулятора, лучшей практикой является распространение целей стратегий на всю деятельность компании и все ее бизнес-единицы.

В информационном письме содержится совет компаниям руководствоваться рядом базовых принципов. Среди них следующие: цели должны быть согласованы между собой, научно обоснованы, учитывать широкий спектр рисков и возможностей, которые могут иметь существенное значение для деятельности. Также регулятор называет такой принцип, как "амбициозность целеполагания" - заявленные цели должны быть "достижимы при существующем уровне технологического развития" и "обеспечены текущим и планируемым объемом ресурсов" организации.

Лучшей практикой, как считает ЦБ РФ, является установление максимально возможных экономически обоснованных целей, а также наиболее сжатых сроков их достижения, позволяющих реализовывать стратегию "без существенного ущерба для текущей и будущей деятельности" компании. Более амбициозные, нежели среднеотраслевые цели, рекомендуется устанавливать эмитентам, имеющим высокий потенциал трансформации своей деятельности в части снижения ее углеродного следа или оказывающим существенное влияние на окружающую среду или социальную сферу, имеющим серьезный вес в национальной экономике.

Выбор приоритетов устойчивого развития рекомендуется начинать с отбора целей, которые напрямую связаны с ключевой операционной деятельностью компании, а затем выделять те, на достижение которых компания может напрямую повлиять. Приоритетными могут становиться цели, если компания "может и готова вносить вклад в достижение такой цели на протяжении более одного года". При отборе целей регулятор советует отдавать предпочтение таким, которые согласуются с национальными целями развития РФ, а также находящимся в фокусе внимания наиболее широкого круга заинтересованных лиц.

Дополнительным стимулированием выполнения стратегий, считает Банк России, может стать привязка размера вознаграждения руководителей компании к прогрессу в достижении целей в области устойчивого развития и изменения климата.

По мнению Банка России, стратегии устойчивого развития и стратегии климатического перехода должны быть публичны, как и внесенные в них изменения и данные о ходе реализации. Также рекомендуется раскрывать информацию о проведении и результатах внешней оценки стратегий, если она осуществлялась.