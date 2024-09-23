Мировые банки развития вложили рекордные $125 млрд в борьбу с изменением климата

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Многосторонние банки развития (МБР) в 2023 году вложили $125 млрд в борьбу с изменением климата, что стало рекордным объемом, сообщается в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Из них в страны с низким и средним уровнем доходов населения было направлено $74,7 млрд, в том числе $46,9 млрд в виде кредитов на инвестиционные цели.

В 2022 году глобальное климатическое финансирование составило $111,2 млрд, из которых на долю государств с низкими и средними доходами пришлось $60,9 млрд.

"Мы очень рады снова объявить о рекордных уровнях климатического финансирования для МБР как группы, а также для ЕБРР", - заявил управляющий директор ЕБРР по климатической стратегии и реализации Гарри Бойд-Карпентер.

"Мы остро осознаем, что 2023 год стал беспрецедентным как по величине температур, так и по объему установок для возобновляемой энергетики, - отметил он. - Это подчеркивает как срочность решения чрезвычайной климатической ситуации, так и масштаб экономических возможностей".

В отчет включены данные Африканского банка развития (АфБР), Азиатского банка развития (АБР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Банка развития Совета Европы (СЕБ), ЕБРР, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Межамериканского банка развития (ИБР), Исламского банка развития (ИБР), Нового банка развития (НБР) и группы Всемирного банка (ВБ).