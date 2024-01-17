Уолл-стрит закрылась в минусе, акции Spirit рухнули на 47% после блокировки ее покупки

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали макроэкономические данные, высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и новости эмитентов, включая отчетность ведущих банков.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в январе до минимальных с мая 2020 года минус 43,7 пункта с минус 14,5 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным во вторник данным. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 5 пунктов, отмечает Trading Economics.

Федрезерв, вероятно, сможет приступить к снижению процентной ставки в текущем году, однако спешить с этим нет необходимости, считает между тем член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер.

"Когда придет время начать снижение ставки, я полагаю, что можно и нужно будет опускать ее методично и осторожно", - сказал Уоллер накануне в ходе выступления на мероприятии в Брукингском институте.

Капитализация авиаперевозчика Spirit Airlines рухнула на 47,1% во вторник после того, как суд заблокировал сделку по его покупке за $3,8 млрд конкурирующей компанией JetBlue Airways, чьи акции прибавили в цене 4,9%.

Бумаги Apple Inc. подешевели на 1,2% на фоне новостей о 5%-х скидках на ее смартфоны в Китае.

Фармгигант Pfizer Inc. потерял 1,3% капитализации - несмотря на заявления его главы Альберта Бурлы на полях Всемирного экономического форума в Давосе о том, что он вкладывает все свои пенсионные накопления в акции компании.

Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели на 0,6%. Банк согласился выплатить $18 млн для урегулирования обвинений со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в том, что он мешал сотням клиентов сообщить регулятору о возможных нарушениях.

Цена бумаг Morgan Stanley уменьшилась на 4,2%. Кредитная организация зафиксировала более чем 30%-е снижение чистой прибыли в октябре-декабре прошлого года, увеличив выручку лишь на 1%.

Между тем рыночная стоимость Carrols Restaurant Group, крупнейшего в США франчайзи ресторанов быстрого обслуживания Burger King, подскочила на 12,5%. Канадско-американская Restaurant Brands International (RBI), владеющая Burger King, покупает Carrols с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $1 млрд.

Goldman Sachs Group сообщила, что в четвертом квартале 2023 года нарастила чистую прибыль в полтора раза, выручку - на 7%, при этом оба показателя оказались заметно лучше ожиданий рынка. Котировки ее акций повысились на 0,7%.

Еще один банк - PNC Financial Services Group - отчитался о сокращении чистой прибыли в том же периоде в 1,8 раза, однако скорректированный показатель и выручка оказались выше прогнозов аналитиков. Его рыночная капитализация выросла на 0,1%.

Бумаги разработчика программного обеспечения для проектирования электроники Synopsys Inc. подорожали на 3,1% после новостей о том, что он покупает поставщика решений для прикладного инженерного анализа с использованием технологий компьютерного моделирования Ansys за $35 млрд. Акции Ansys подешевели на 5,5%, после слияния ее акционерам будет принадлежать порядка 16,5% объединенной компании.

Акции производителя электромобилей Tesla прибавили в цене 0,5% после заявлений его главы Илона Маска о том, что он готов развивать в компании направления искусственного интеллекта и робототехники только при наличии 25% прав голоса. Сейчас ему принадлежат 13% бумаг Tesla.

Dow Jones Industrial Average понизился во вторник на 0,62%, до 37361,12 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,37% - до 4765,98 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,19% и составил 14944,35 пункта.