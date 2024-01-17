Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Врио гендиректора BP Окинклосс займет эту должность на постоянной основе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мюррей Окинклосс, временно исполняющий обязанности генерального директора BP plc, будет назначен на этот пост постоянно, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Компания может объявить об этом 17 января.

По словам источников FT, BP рассматривала как внутренних, так и внешних кандидатов на пост гендиректора после ухода в отставку Бернарда Луни в сентябре 2023 года.

Гражданин Канады Окинклосс оказался в BP в 1998 году после слияния Amoco, в которой она работал, с британской компанией. Он занимал пост главного финансового директора BP с июля 2020 по сентябрь 2023 года.

Бернард Луни покинул компанию 12 сентября 2023 года из-за того, что он "не был полностью откровенен при раскрытии своих личных связей с коллегами". Совет директоров BP счел это серьезным нарушением. Он руководил компанией с 2020 года.

Акции BP подешевели на 6,7% за последние 12 месяцев.

BP Канада Бернард Луни Мюррей Окинклосс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак 19 января обсудит с нефтяниками цены на нефтепродукты

Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн рублей

Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн рублей

В Думу внесен законопроект о праве ЦБ РФ ограничивать банкам выдачу ипотеки

В Думу внесен законопроект о праве ЦБ РФ ограничивать банкам выдачу ипотеки

Shell приостановила все поставки через Красное море

Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня

Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня

Власти Китая сообщили, что ВВП страны в 2023 г. вырос примерно на 5,2%

Добыча алмазов Rio Tinto упала в 2023 году на 28%

Добыча алмазов Rio Tinto упала в 2023 году на 28%

Brent подорожала до $78,91 за баррель

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });