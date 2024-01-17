Врио гендиректора BP Окинклосс займет эту должность на постоянной основе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мюррей Окинклосс, временно исполняющий обязанности генерального директора BP plc, будет назначен на этот пост постоянно, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Компания может объявить об этом 17 января.

По словам источников FT, BP рассматривала как внутренних, так и внешних кандидатов на пост гендиректора после ухода в отставку Бернарда Луни в сентябре 2023 года.

Гражданин Канады Окинклосс оказался в BP в 1998 году после слияния Amoco, в которой она работал, с британской компанией. Он занимал пост главного финансового директора BP с июля 2020 по сентябрь 2023 года.

Бернард Луни покинул компанию 12 сентября 2023 года из-за того, что он "не был полностью откровенен при раскрытии своих личных связей с коллегами". Совет директоров BP счел это серьезным нарушением. Он руководил компанией с 2020 года.

Акции BP подешевели на 6,7% за последние 12 месяцев.