Глава BP Луни ушел в отставку из-за утаивания информации о прошлых отношениях с коллегами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор BP plc Бернард Луни уведомил компанию о немедленной отставке, сообщила нефтекомпания.

Согласно сообщению BP, финансовый директор компании Мюррей Ошинклосс, будет временно исполнять обязанности ее главы.

В мае 2022 года правление при поддержке внешнего юрисконсульта получило и рассмотрело утверждения, касающиеся поведения мистера Луни в личных отношениях с коллегами по компании. Информация поступила из анонимного источника, уточняет BP.

В ходе этой проверки Луни раскрыл небольшую часть исторических связей с коллегами до того, как стал генеральным директором. "Никаких нарушений Кодекса поведения компании обнаружено не было. Однако правление запросило и получило гарантии от мистера Луни относительно раскрытия информации о прошлых личных отношениях, а также о его поведении в будущем", - говорится в сообщении.

Недавно были получены новые заявления аналогичного характера, и компания немедленно начала расследование при поддержке внешнего юрисконсульта. Этот процесс продолжается.

"Мистер Луни сегодня проинформировал компанию о том, что теперь он признает, что не был полностью прозрачен в ранее раскрытой информации. Он не предоставил подробностей обо всех отношениях и признает, что был обязан сообщить более полные данные", - отмечает BP.

"У компании есть твердые ценности, и правление ожидает, что все сотрудники будут вести себя в соответствии с этими ценностями. Ожидается, что все руководители, в частности, будут выступать в качестве образцов для подражания и проявлять здравый смысл таким образом, чтобы заслужить доверие других", - подчеркивается в сообщении.

Пока не принято никаких решений в отношении каких-либо выплат вознаграждения мистеру Луни. В соответствии с законодательством, подробная информация о любых таких решениях будет раскрываться в ходе их принятия.

Как пишет Bloomberg, Луни, родившийся в 1970 году и получивший образование инженера-электрика, всю жизнь проработал в BP, пройдя путь от инженера по бурению до начальника отдела разведки, прежде чем в 2020 году стать генеральным директором компании.

BP является одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира.