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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ФНБ в декабре уменьшился на 1,47 трлн рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января составил 11 трлн 965,075 млрд рублей (эквивалент $133,407 млрд), или 8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 декабря объем фонда составлял 13 трлн 432,97 млрд рублей (эквивалент $151,129 млрд), или 9% ВВП. Таким образом, за прошлый месяц он уменьшился на 1,468 трлн рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 января составил эквивалент 5 трлн 011,778 млрд рублей, или $55,88 млрд, что соответствует 3,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Месяцем ранее они были на уровне 6,747 трлн рублей, или $75,902 млрд (4,5% ВВП).

В декабре часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114,948 млрд китайских юаней, 232,585 тонн золота в обезличенной форме и 573,7 млн евро была реализована за 2,9 трлн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате этих конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток.

Также в декабре средства в иностранной валюте в сумме 62,505 млрд китайских юаней и 91,312 тонн золота в обезличенной форме, приобретенные за счет средств федерального бюджета в августе-декабре в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, зачислены на счета по учету средств ФНБ в китайских юанях и золоте.

ФНБ
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