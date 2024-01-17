Рубль заметно упал к доллару и евро на фоне фиксации прибыли

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль упал к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после сильного роста, наблюдавшегося подряд в первые пять сессий нового года.

Курс доллара составил 88,95 руб. в 19:00, что на 1,09 рубля выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,75 руб., подорожав на 1,11 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,1 рубля, до 92,46 руб. Курс китайского юаня увеличился на 9,65 копейки - до 12,22 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам торгов среды на фоне фиксации прибыли и негативной динамики цен на нефть. Рубль сильно рос в первые пять полноценных торговых сессий после завершения новогодних праздников, и сейчас участники рынка закрывают позиции в ожидании новых стимулов к движению. Тем не менее, поддержку рублю продолжает оказывать продажа валюты со стороны экспортеров и в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ продал валюту с расчетами 16 января (операции за 15 января) на 16,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Минфин с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России завершит продажу валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с 15 января по 31 января 2024 года ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль в среду подешевел к доллару и евро вслед за волатильной сессией вторника на фоне дешевеющей нефти - курс доллара показал сегодня максимальный дневной прирост с 3 января. "При этом с начала недели определенную поддержку рублю должно оказывать увеличение продаж валюты со стороны ЦБ до 16,7 млрд руб. ежедневно. Если говорить о зарубежной статистике, рост розничных продаж в США составил 0,6% м/м, превысив консенсус-прогноз. Увеличение розничных продаж с наибольшим темпом за последние три месяца является индикатором сохранения спроса, несмотря на высокие ставки. На этом фоне, а также с учетом возобновления роста годовой инфляции в декабре до 3,4% у ФРС становится больше причин не торопиться с понижением ставки", - говорит Беспалов.

"Рубль с открытия демонстрирует умеренную нисходящую динамику. Пока это движение укладывается в рамки коррекции последней волны укрепления российской валюты. Данный импульс стартовал почти две недели назад после резкого ослабления рубля в первые торговые дни нового года. Давление на рубль может постепенно усиливаться со стороны сырьевого фактора. Цены на нефть и другие ключевые товары российского экспорта остаются недалеко от минимумов за последние несколько лет. Это с определенным лагом во времени накапливает негативный эффект для рубля, связанный с сокращением экспортной выручки. Поддержку рублю продолжает оказывать жесткая монетарная политика ЦБ, а также усилившиеся осенью требования к возврату и продаже валютной выручки экспортеров. Данные условия ограничивают потенциал и скорость обесценивания рубля, которое может быть спровоцировано ключевыми внешними и внутренними факторами", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Ослабление курса рубля в декабре происходило под влиянием операций по выкупу активов у компаний из недружественных стран, а также на фоне роста спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц в ожидании новогодних праздников и снижения цен на нефть, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

На валютном рынке в декабре наблюдались кратковременные периоды волатильности, но благодаря высоким продажам иностранной валюты экспортерами ослабление рубля по итогам месяца было незначительным - всего на 1,0% относительно доллара США, отмечает ЦБ.

Крупнейшие экспортеры в декабре увеличили чистые продажи валюты на 6,6% - до $14,8 млрд c $13,9 млрд в ноябре. Напротив, объем продаж валюты нефинансовыми компаниями в декабре сократился на треть - до 211,2 млрд рублей (в ноябре - 304,4 млрд рублей).

Население в декабре купило валюту на рекордные в 2023 году 179,0 млрд рублей (на биржевом валютном рынке было приобретено валюты на 90,2 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 88,8 млрд рублей). Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО), как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров, в декабре продали валюту на бирже на 588,2 млрд рублей, что на 14% больше ноябрьских продаж. Кредитные организации, не относящиеся к СЗКО, напротив, в декабре приобрели валюту на 465,7 млрд рублей (в ноябре - 459,6 млрд рублей).

Объем покупок валюты на бирже со стороны нерезидентов из дружественных стран в декабре уменьшился на 18,9% - до 217,2 млрд рублей с 267,7 млрд рублей в ноябре.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в среду на укреплении доллара и опасениях по поводу мирового спроса на нефтяном рынке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:00 по московскому времени понизилась на 1,25%, до $77,31 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,81%, до $71,79 за баррель.

Долларовый индекс, отражающий динамику американской валюты к шести основным валютам мира, растет в ходе торгов на 0,2% после публикации сильных данных о розничных продажах и промышленном производстве в США. Сильный доллар снижает спрос на нефть со стороны держателей других валют.

Тем временем рост ВВП Китая в четвертом квартале 2023 года ускорился до 5,2% в годовом выражении против 4,9% кварталом ранее, однако оказался хуже ожиданий аналитиков, ожидавших ускорения до 5,3%. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

Между тем напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, поскольку йеменские хуситы по-прежнему угрожают судам в Красном море. Кроме того, иранские военные во вторник нанесли удары по базам радикальной группировки "Джейш аль-Адль" на территории Пакистана.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 18 января на 70,83 копейки, до 88,354 руб., и увеличил курс евро на 45,24 копейки, до 96,0531 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 49,62 копейки по отношению ко вторнику и составил 88,3389 руб. за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 38,93 копейки и составил 88,3778 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 435,87 млн, из которых $419,6 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 016,27 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 42,83 копейки, до 96,0279 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 42,41 копейки, до 96,1015 руб. Объем торгов евро составил EUR661,267 млн, из которых EUR259,994 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR401,273 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 января выросла на 14 базисных пунктов - до 15,56% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц опустилась в среду на 1 базисный пункт - до 15,41% годовых, на три месяца - повысилась относительно вторника на 3 базисных пункта, до 15% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 13,28% годовых.