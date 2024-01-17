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Американские биткойн-ETF привлекли $871 млн за три дня торгов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американские ETF, инвестирующие напрямую в биткойн, зафиксировали чистый приток средств инвесторов в размере $871 млн за первые три дня торгов после одобрения запуска таких фондов Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, пишет Financial Times со ссылкой на данные CoinShares.

BlackRock, крупнейшая в мире управляющая компания, привлекла в свои фонды $723 млн, Fidelity - $545 млн. В то же время Grayscale зафиксировала отток в размере $1,18 млрд за счет конвертации существующего фонда в новый ETF и ухода клиентов к конкурентам, предлагающим более низкие комиссионные.

Всего в США заработали 11 биткойн-ETF, и без учета Grayscale они привлекли в общей сложности чуть более $2 млрд.

Стоимость биткойнов с октября подскочила на 70% на слухах о скором одобрении фондов. Однако с момента, когда это случилось на прошлой неделе, котировки снизились примерно на 6%. В среду криптовалюта дешевеет на 1,65% и торгуется на уровне $42 728, по данным CoinDesk.

BlackRock CoinDesk Fidelity SEC США биткойн
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