SEC официально одобрила запуск 11 первых биткойн-ETF

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США официально одобрила запуск 11 первых ETF, инвестирующих напрямую в биткойн, говорится в размещенном на ее сайте приказе.

В частности, регулятор дал разрешение на торги паями фондов Grayscale Bitcoin Trust, Bitwise Bitcoin ETF, Hashdex Bitcoin ETF, iShares Bitcoin Trust, Valkyrie Bitcoin Fund, ARK 21Shares Bitcoin ETF, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, VanEck Bitcoin Trust, WisdomTree Bitcoin Fund, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund и Franklin Bitcoin ETF.

Это произошло после того, как неустановленное лицо получило несанкционированный доступ к аккаунту SEC в социальной сети X (бывшая Twitter) и опубликовало информацию о разрешении регулятором запуска подобных ETF, которая позднее была опровергнута комиссией и удалена.

Одобрение спотовых биткойн-ETF может оказать поддержку котировкам этой криптовалюты, пишет MarketWatch. В четверг они опускаются на 0,1%, после официальных новостей от SEC накануне они почти не менялись, после более ранней публикации несанкционированной записи в X - подскочили более чем на 2%.

По мнению главы глобального отдела бизнеса FalconX Остина Рида, разрешение комиссии может позволить инвестиционным и финансовым консультантам рекомендовать вложения в цифровые активы.

"Речь, по сути, идет о потенциально значительном высвобождении капитала, который можно инвестировать в этот класс активов", - приводит его слова MarketWatch.

Согласно результатам опроса, недавно проведенного Bitwise Asset Management и VettaFi, около 88% консультантов, заинтересованных в покупке биткойнов, воздерживались от этого до одобрения спотовых ETF.

В конце 2021 года SEC впервые разрешила запуск ETF, инвестирующего во фьючерсы на биткойн, однако спотовые фонды не разрешала, ссылаясь на невозможность адекватного надзора за рынками биткойна в целях предотвращения махинаций и манипулирования.

Судья федерального суда в августе прошлого года указал на то, что такой подход нарушает принцип, согласно которому похожие случаи должны рассматриваться похожим образом, поскольку цены на биткойн-фьючерсы имеют тесную связь с ценами на спотовом рынке.

Глава SEC Гэри Генслер отметил эти доводы как основание для изменения позиции регулятора, пишет MarketWatch.