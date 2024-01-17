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Charles Schwab в IV квартале сократила чистую прибыль почти вдвое

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американская Charles Schwab Corp., работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, в четвертом квартале сократила чистую прибыль почти вдвое, при этом скорректированный показатель превысил прогноз.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,045 млрд, или 51 цент в расчете на акцию, по сравнению с $1,968 млрд, или 97 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 68 центов на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 64 центов на акцию.

Выручка Charles Schwab упала на 19% - до $4,459 млрд с $5,497 млрд годом ранее. Эксперты ожидали в среднем $4,49 млрд.

Чистый процентный доход компании в минувшем квартале сократился почти на 30% - до $2,13 млрд. Объем комиссионных, полученных за администрирование и управление активами, увеличился на 18% и достиг $1,241 млрд. Трейдинговый доход уменьшился на 14% - до $767 млн.

По данным на 31 декабря, объем активов клиентов Charles Schwab составлял $8,52 трлн (повышение за год на 20,8%), число активных брокерских счетов - 34,838 млн (рост на 3,2%).

Котировки акций Charles Schwab падают на 6,4% в начале торгов в среду. За последние три месяца рыночная стоимость компании подскочила на 16,2% (до $119 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 9%.

Charles Schwab США
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