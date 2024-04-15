Charles Schwab в I квартале сократила чистую прибыль на 15%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская Charles Schwab Corp., работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, в первом квартале сократила чистую прибыль на 15%, при этом скорректированный показатель и выручка превысили прогнозы.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,362 млрд, или 68 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,603 млрд, или 83 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 74 цента на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 73 центов на акцию.

Выручка Charles Schwab снизилась на 7% - до $4,74 млрд. Эксперты ожидали в среднем $4,71 млрд.

Чистый процентный доход компании в минувшем квартале сократился на 19% - до $2,233 млрд. Объем комиссионных, полученных за администрирование и управление активами, увеличился на 21% и достиг $1,348 млрд. Трейдинговый доход уменьшился на 8% - до $817 млн.

Согласно данным на 31 марта, объем активов клиентов Charles Schwab составлял рекордные $9,118 трлн (повышение за год на 20%), число активных брокерских счетов - 35,301 млн (рост на 3%).

Котировки акций Charles Schwab падают на 1,9% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 7,4% (до $128 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 7,1%.