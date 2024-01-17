Инфляция в России с 10 по 15 января составила 0,13%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 10 по 15 января 2024 года (из-за праздников получился более короткий отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,13% после 0,26% с 1 по 9 января (также из-за праздников более длинный период замера цен), сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен в РФ к 15 января составил 0,39%.

Из данных за 15 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 января осталась на уровне 7,44% (также, как и на 9 января) после 7,42% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,40%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2023 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

За период с 10 по 15 января значительно подорожали: огурцы - на 3%, помидоры - на 2%, капуста - на 1,9%, свекла - на 1,7%, бананы - на 1,5%, картофель - на 1,4%, лук и морковь - на 1,2%, баранина - на 0,7%, яблоки - на 0,6%, масло сливочное, маргарин, сыры твердые, полутвердые и мягкие, мука пшеничная - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на мясо кур - на 0,9%, пшено - на 0,3%, свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия - на 0,2%.

В группе наблюдаемых медикаментов рост цен составил: на корвалол - на 1,1%, аллохол - на 0,7%, валидол и эргоферон - на 0,6%.

Из непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры - на 0,8%, смартфоны, электропылесосы - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в среднем практически не изменились.

Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась с 10 по 15 января на 4,4% (с 1 по 9 января снизилась на 5,8%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 15 декабря принял ожидаемое решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 16% годовых.

ЦБ при этом сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении ЦБ.

В декабрьском пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорилось в пресс-релизе. Прогноз ЦБ по инфляции в РФ на 2024 год равен 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.