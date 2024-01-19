Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,17%, на Аи-92 - на 6,94% за неделю

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,17% - до 48 371 руб./т, на Регуляр-92 - на 6,94%, до 45 315 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

15.01.2024 16.01.2024 % к пр. д. 17.01.2024 % к пр. д. 18.01.2024 % к пр. д. 19.01.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 45562 46496 2,05 47201 1,52 47516 0,67 48371 1,8 6,17
Регуляр-92 42374 43218 1,99 43861 1,49 44587 1,66 45315 1,63 6,94
ДТ-летнее 52607 53466 1,63 54048 1,09 54590 1 54632 0,08 3,85
ДТ-зимнее 62901 62252 -1,03 62222 -0,05 62605 0,62 63101 0,79 0,32
Мазут топочный 23095 21943 -4,99 23570 7,41 24208 2,71 24581 1,54 6,43
Авиатопливо 80159 80129 -0,04 78124 -2,5 79562 1,84 77461 -2,64 -3,37
СУГ 22261 21163 -4,93 20640 -2,47 19527 -5,39 19197 -1,69 -13,76

Цены приведены по национальному индексу.

СПбМТСБ бензин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

УК "Первая" уменьшила сумму требований по иску к Euroclear до 104 млрд рублей

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% на фоне укрепления рубля

Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% на фоне укрепления рубля

Казахстан с 1 марта перейдет на единое время

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $79 за баррель

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $79 за баррель

Власти Краснодара надеются на возобновление работы аэропорта города в феврале

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });