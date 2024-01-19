Биржевые цены на Аи-95 выросли на 6,17%, на Аи-92 - на 6,94% за неделю
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,17% - до 48 371 руб./т, на Регуляр-92 - на 6,94%, до 45 315 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|15.01.2024
|16.01.2024
|% к пр. д.
|17.01.2024
|% к пр. д.
|18.01.2024
|% к пр. д.
|19.01.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|45562
|46496
|2,05
|47201
|1,52
|47516
|0,67
|48371
|1,8
|6,17
|Регуляр-92
|42374
|43218
|1,99
|43861
|1,49
|44587
|1,66
|45315
|1,63
|6,94
|ДТ-летнее
|52607
|53466
|1,63
|54048
|1,09
|54590
|1
|54632
|0,08
|3,85
|ДТ-зимнее
|62901
|62252
|-1,03
|62222
|-0,05
|62605
|0,62
|63101
|0,79
|0,32
|Мазут топочный
|23095
|21943
|-4,99
|23570
|7,41
|24208
|2,71
|24581
|1,54
|6,43
|Авиатопливо
|80159
|80129
|-0,04
|78124
|-2,5
|79562
|1,84
|77461
|-2,64
|-3,37
|СУГ
|22261
|21163
|-4,93
|20640
|-2,47
|19527
|-5,39
|19197
|-1,69
|-13,76
Цены приведены по национальному индексу.