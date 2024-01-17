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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Росстат отметил замедление роста цен на овощи и фрукты

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рост цен на овощи и фрукты в России за неделю с 10 по 15 января существенно замедлился, отметил Росстат.

По данным ведомства, огурцы подорожали на 3% (на 13,4% неделей ранее), помидоры - на 2% (на 9,8%). Эти овощи были лидерами по росту цен на предыдущей неделе.

Капуста на прошлой неделе подорожала на 1,9% (на 7,3%), свекла - на 1,7% (на 4,1%), бананы - на 1,5% (на 1,6%), картофель - на 1,4% (на 6,1%), лук и морковь - на 1,2% (на 4,1% и на 4,6% соответственно), яблоки - на 0,6% (на 1,8%).

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала на 24,19%.

Росстат
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