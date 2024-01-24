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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В России помидоры на прошлой неделе подешевели на 0,4%

Огурцы продолжают дорожать, но уже не так быстро, как в декабре

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В России с 16 по 22 января цены на помидоры снизились на 0,4% после резкого роста в конце прошлого года, сообщил Росстат.

Цены на огурцы, которые в декабре взлетели на 40%, продолжают расти, но уже меньшими темпами. На прошлой неделе рост составил 0,98% против 3% неделей ранее.

По данным Росстата, капуста подорожала на 2,8% (на 1,9% неделю назад), морковь - на 1,9% (на 1,2%), бананы - на 1,7% (на 1,5%), свекла - на 1,5% (на 1,7%), лук - на 1,1% (на 1,2%), яблоки - на 1% (на 0,6%).

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%.

Росстат
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