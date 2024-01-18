Производитель чипов TSMC в IV квартале сократил чистую прибыль на 19,3%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 19,3%, при этом она превысила прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 238,71 млрд новых тайваньских долларов ($7,6 млрд) по сравнению с 295,9 млрд долларов за аналогичный период годом ранее.

Опрошенные S&P Global Market Intelligence аналитики в среднем оценивали ее в 224,7 млрд долларов.

Выручка практически не изменилась - 625,53 млрд долларов ($19,6 млрд).

Компания ожидает в первом квартале выручку в диапазоне $18-18,8 млрд.

Котировки акций TSMC выросли на 1,2% по итогам торгов в четверг. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании увеличилась почти на 17% (до 15 трлн долларов), в то время как фондовый индекс Taiex прибавил 15,4%.