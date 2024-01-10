Выручка ведущего производителя чипов TSMC в 2023 году уменьшилась на 4,5%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Выручка ведущего мирового производителя микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в 2023 году снизилась на 4,5% по сравнению с предыдущим годом.

Как говорится в пресс-релизе компании, этот показатель составил 2,162 трлн новых тайваньских долларов ($69,5 млрд) против 2,264 трлн новых тайваньских долларов в 2022 году.

В декабре доход TSMC уменьшился на 14,4% по сравнению с ноябрем и на 8,4% относительно декабря 2022 года, до 176,3 млрд новых тайваньских долларов.

Акции TSMC подешевели на 0,3% по итогам торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 20,5%.