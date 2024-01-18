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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

МЭА ждет роста предложения нефти в 2024 году выше роста спроса

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Мировое предложение нефти в 2023 году выросло на 1,9 млн баррелей в сутки - до 102 млн б/с, страны, не входящие в альянс ОПЕК+, увеличили производство на 2,3 млн б/с, из них две трети пришлось на США, говорится в ежемесячном отчете МЭА. По его прогнозу, предложение в 2024 году вырастет больше, чем спрос на нефть.

Поставки из стран ОПЕК+ в 2023 году снизились на 390 тысяч б/с, при этом добыча Саудовской Аравии упала более, чем на 900 тысяч б/с.

Мировой спрос на нефть в 2023 году, по расчетам аналитиков, вырос на 2,25 млн б/с - до 101,72 млн б/с.

В 2024 году рекордные объемы добычи в США, Бразилии, Гайане и Канаде будут способствовать росту добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, при этом прогнозируется, что мировые поставки вырастут на 1,5 млн б/с - до нового максимума в 103,5 млн б/с, опережая рост спроса. В 2024 году потребление нефти в мире, считают в МЭА, вырастет на 1,24 млн б/с - до 102,96 млн б/с.

"Ожидается, что эти четыре производителя, не входящие в ОПЕК+, все из Америки, добавят в общей сложности 1,3 млн б/с, причем США внесут более половины этого прироста, чтобы снова возглавить расширение мирового предложения", - говорится в отчете.

МЭА ОПЕК США Саудовская Аравия
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