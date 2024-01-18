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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году до 1,24 млн б/с

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2023 году вырос относительно показателя прошлого года на 2,254 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 2,274 млн б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку роста спроса на 20 тыс. б/с.

Эксперты МЭА незначительно скорректировали оценки спроса в двух предыдущих годах: повысили для 2022 года на 14 тыс. б/с, до 99,468 млн б/с, но понизили для 2023 года - на 6 тыс. б/с, до 101,722 млн б/с.

В 2024 году МЭА ожидает, что спрос на нефть увеличится до 102,959 млн б/с при росте данного показателя к предыдущему году на 1,24 млн б/с. Данная оценка была повышена относительно прогноза, сделанного в прошлом месяце, на 180 тыс. б/с.

Аналитики агентства объясняют значительное замедление показателя возвращением к допандемийным темпам роста спроса. Данную тенденцию подчеркивает замедление увеличения показателя в четвертом квартале 2023 года к третьему: с 2,8 млн б/с до 1,7 млн б/с, подчеркивают в МЭА.

Эксперты отмечают, что Китай в 2024 году останется основным драйвером мирового роста спроса на нефть. В прошлом году на него пришлось более 3/4 прироста, в наступившем ожидается 60%, прогнозируют в агентстве.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в ноябре снизились на 8,4 млн баррелей - самый низкий уровень с июля 2022 года. МЭА подчеркивает, что особая нехватка чувствовалась в нефти и средних дистиллятах. Сокращение запасов нефти в танкерах на 12 млн баррелей было частично компенсировано увеличением запасов на суше на 3,6 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов сократились на существенные 24,6 млн баррелей, а нефти выросли на 16,2 млн баррелей, отмечают в агентстве.

Коммерческие запасы в странах ОЭСР в ноябре выросли на скромные 1,3 млн баррелей, до 2,79 млрд баррелей, что на 92 млн баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет.

МЭА Международное энергетическое агентство Китай
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