Число новостроек в США в декабре сократилось на 4,3%, лучше прогноза

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, снизилось на 4,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,46 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек равнялось 1,525 млн, а не 1,56 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя в прошлом месяце до 1,426 млн с ранее объявленного ноябрьского уровня, сообщает Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце упало на 8,6% и составило 1,027 млн. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, увеличилось на 7,5% - до 417 тыс.

В 2023 году в целом было начато строительство 1,413 млн домов, на 9% меньше, чем в 2022 году.

Между тем число выданных разрешений на строительство новых домов в декабре увеличилось на 1,9% - до 1,495 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики предполагали, что показатель составит 1,48 млн.

При этом количество разрешений на строительство домов на одну семью выросло на 1,7%, до 994 тыс., многоквартирных домов - повысилось на 2,2%, до 501 тыс.

За весь прошлый год власти США выдали разрешения на строительство 1,47 млн домов, показатель упал на 11,7% по сравнению с 2022 годом.