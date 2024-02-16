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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Число новостроек в США в январе неожиданно упало на 14,8%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в январе, снизилось на 14,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,331 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в декабре 2023 года количество новостроек равнялось 1,562 млн, а не 1,46 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя в прошлом месяце на ранее объявленном декабрьском уровне, сообщает Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в минувшем месяце сократилось на 4,7% и составило 1,004 млн. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, рухнуло на 35,8% до 314 тыс.

Число выданных разрешений на строительство новых домов в январе уменьшилось на 1,5% до 1,47 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики предполагали, что показатель составит 1,509 млн.

При этом количество разрешений на строительство домов на одну семью выросло на 1,6% до 1,015 млн, многоквартирных домов – снизилось на 9% до 405 тыс.

США
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