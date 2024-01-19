Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $79 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в пятницу, но завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $78,98 за баррель, что на $0,12 (0,15%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,22 (1,6%), до $79,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,08 (0,11%), до $74,16 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,52 (2,1%), до $74,08 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 0,9%, WTI - на 2%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились за неделю на 2,1 млн баррелей - максимально с сентября прошлого года.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей, до 13,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Резервы бензина в Штатах выросли на прошлой неделе на 3,08 млн баррелей, дистиллятов - на 2,37 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее ежемесячный обзор по нефтяному рынку накануне, ожидает, что темпы роста спроса на нефть в 2023 году сократятся до 1,2 млн б/с с 2,3 млн б/с в 2023 году.

Прогноз МЭА "согласуется с ожиданиями ОПЕК стабильного увеличения спроса", отмечает аналитик FOREX.com и City Index Мэтью Веллер, мнение которого приводит Market Watch.

Тем не менее, "прогноз ОПЕК в отношении спроса в этом году существенно сильнее", говорит эксперт.