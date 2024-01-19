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Macy's закроет пять магазинов и сократит 2350 рабочих мест

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. планирует сократить порядка 13% корпоративного персонала и закрыть 5 магазинов, чтобы урезать расходы и перенаправить ресурсы на улучшение покупательского опыта, пишет газета The Wall Street Journal.

Сокращения затронут 2,35 тысячи сотрудников, что соответствует 3,5% всего штата Macy's.

Согласно внутреннему документу компании, который цитирует WSJ, ритейлер намерен больше автоматизировать цепочки поставок и передать некоторые функции на аутсорсинг. Macy's также планирует сократить уровни управления, чтобы ускорить принятие решений.

Компания намерена инвестировать в сферы, в которых происходит взаимодействие с потребителями. В том числе она планирует улучшить внешний вид магазинов и сделать интернет-шопинг более удобным для покупателей.

Акции Macy's подешевели на 21% за последний год.

Macy's США
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