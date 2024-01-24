Инвесткомпания Abrdn сэкономит 150 млн фунтов в год за счет увольнения 10% штата

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Британская инвесткомпания Abrdn PLC (бывшая Standard Life Aberdeen) сообщила, что планирует сократить штат примерно на 10%, уволив около 500 сотрудников.

Таким образом компания намерена снизить расходы после провальной второй половины 2023 года, когда компания зафиксировала отток средств клиентов в размере 12,4 млрд фунтов ($15,8 млрд). Экономия от сокращения штата оценивается в 150 млн фунтов в год к 2025 году.

Основанная в 1825 году Abrdn объединяет три независимых подразделения - одно работает в сфере управления активами, второе занимается финансовым консалтингом, третье - платформой для инвестиций физических лиц Interactive Investor. Увольнения главным образом коснутся первого бизнеса.

"Наша бизнес-модель выигрышная за счет диверсификации и разделения на три бизнеса, но мы не успокоимся, пока все подразделения не начнут вносить свой вклад в прибыль компании, как это сделали консалтинговое подразделение и Interactive Investor", - сказал глава Abrdn Стивен Берд.

Скорректированная прибыль бизнеса по управлению активами упала до 26 млн фунтов в январе-июне прошлого года по сравнению со 127 млн фунтов за тот же период годом ранее, а выручка сократилась до 466 млн с 1,07 млрд фунтов.

На конец 2023 года компания в целом управляла активами на 494,4 млрд фунтов.

За последние 12 месяцев капитализация Abrdn сократилась на 14%, тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период потерял 2,9%.