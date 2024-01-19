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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Число заказов сервиса доставки еды Deliveroo сократилось на 3% в 2023 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Британский сервис доставки еды Deliveroo Plc зафиксировал сокращение числа заказов в 2023 году, однако сумел увеличить выручку за счет повышения цен.

Общее количество заказов в прошлом году снизилось на 3% и составило 290,2 млн, сообщила компания.

В 2022 году количество заказов выросло на 3%, в 2021 году - подскочило на 73%.

Валовой объем транзакций (GTV) в минувшем году повысился на 3% и достиг 7,06 млрд фунтов стерлингов ($8,95 млрд). Средний чек вырос на 6%, до 24,3 фунта, а выручка увеличилась на 3%, до 2,03 млрд фунтов.

Deliveroo обнародует полную финансовую отчетность за прошлый год 14 марта. Компания сообщила, что скорректированная EBITDA, вероятно, немного превысит прогноз, составляющий 60-80 млн фунтов.

Котировки акций компании в начале торгов в пятницу повышаются на 0,9%. За последние 12 месяцев капитализация подскочила на 44%, до 2,21 млрд фунтов.

Deliveroo была основана в 2013 году. Сейчас она работает в 10 странах, осуществляя доставку примерно из 183 тысяч ресторанов и магазинов с помощью 135 тысяч курьеров.

Deliveroo Великобритания
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