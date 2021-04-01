Сервис доставки еды Deliveroo провел "худшее IPO в истории Лондона"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Британский сервис доставки еды Deliveroo потерял более четверти своей рыночной стоимости в первый день торгов после первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже. Это стало "худшим IPO в истории Лондона", приводит Financial Times мнение одного банкира.

Акции Deliveroo подешевели на 26% по итогам дебютных торгов в среду, их стоимость на закрытие рынка составила 2,87 фунта стерлингов по сравнению с ценой размещения в 3,90 фунта стерлингов. В первые минуты торгов падение котировок достигало 30%.

Таким образом, капитализация компании, которая на момент открытия торгов составляла 7,6 млрд фунтов стерлингов, снизилась почти на 2 млрд фунтов стерлингов.

Некоторые консультанты Deliveroo, банкиры и инвесторы возложили вину за падение акций при открытии на спекулянтов, играющих на понижение курса. "По крайней мере три хедж-фонда очень активно продавали акции без покрытия эти утром при содействии банков вне синдиката [IPO], - сказал FT источник, принимавший непосредственное участие в подготовке сделки. - Утреннее падение было очень резким".

У других участников рынка возникли вопросы по поводу роуд-шоу и прайсинга IPO.

Deliveroo установила окончательную цену размещения акций по нижней границе пересмотренного ценового диапазона в размере 3,9-4,1 фунта стерлингов. Изначально диапазон цены размещения находился на уровне 3,9-4,6 фунта стерлингов, однако компания понизила верхнюю границу диапазона после того, как некоторые из крупнейших в Великобритании компаний по управлению активами заявили, что, вероятно, не будут принимать участие в размещении.

Причиной этого стало беспокойство инвесторов по поводу условий работы в Deliveroo, а также недовольство структурой акционерного капитала компании, которая дает ее основателю и гендиректору Уиллу Шу более 50% голосующих акций.

Сама Deliveroo объяснила решение о снижении оценки "волатильной" ситуацией на мировых рынках, не связывая его с претензиями инвесторов.

"Многого из этого можно было бы избежать, если бы Уилл Шу не настаивал на структуре акционерного капитала, состоящей из двух классов акций, - приводит FT слова одного инвестора. - Это вызвало сильную отрицательную реакцию в Лондоне".

Спрос трейдеров на акции технологического сектора значительно ослаб с тех пор, как компания запустила процесс IPO, на фоне роста доходности государственных облигаций. Бумаги аналогов Deliveroo - американского сервиса доставки еды DoorDash Inc. и германской Delivery Hero SE - подешевели за последний месяц.

Deliveroo ранее сообщала, что размещение акций поможет осуществить планы, связанные с расширением сервиса доставки готовых блюд Editions, доставки продуктов по запросу и сервиса подписки Plus, а также с выходом на новые рынки и сотрудничеством с ресторанами через сервис Signature, который позволит клиентам оформлять доставку на сайтах ресторанов.

Deliveroo была основана в 2013 году. Сейчас она работает в 12 странах (в основном в Западной Европе, а также в Австралии, Сингапуре и ОАЭ), осуществляя доставку более чем из 35 тыс. ресторанов. В январе компания объявила, что планирует расширить территорию доставки в Великобритании в 2021 году более чем на 100 городов.

В январе Deliveroo была оценена более чем в $7 млрд в ходе очередного раунда финансирования. Компания привлекла $180 млн. Основные средства предоставили нынешние инвесторы, включая Durable Capital Partners и Fidelity Management.