Инвестиции в строительство II очереди аэропорта Пулково оценили почти в 200 млрд руб.

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в строительство II очереди аэропорта "Пулково" оценивается в 198,9 млрд рублей. Об этом говорится в презентации председателя петербургского комитета по инвестициям Ивана Складчикова, показанной журналистам в пятницу.

Ранее сообщалось, что инвестиции в рамках второго этапа расширения могут превысить 40 млрд рублей. Необходимость строительства связана с тем, что действующий терминал "подходит к пределу своих возможностей", отмечал ранее глава ВТБ Андрей Костин.

По словам Складчикова, в настоящее время заключен контракт на проектирование фазы "А".

"Думаю, что оно (проектирование - ИФ) завершится в 2024 году, и далее мы приступим к строительству", - отметил он.

Как сообщалось, ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта "Пулково"), АО "Аэропорт "Пулково" и правительство Петербурга в феврале 2023 года подписали дополнительное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры аэропорта на срок до 2060 года.

Допсоглашение актуализирует ряд условий действующего соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проекту развития воздушной гавани. В его рамках, в частности, планируется строительство II очереди "Пулково". По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, проект будет полностью финансироваться за счет частных инвестиций, привлечение которых обеспечат владельцы ВВСС, включая стратегического партнера города – группу ВТБ.

Объем инвестиций в первую очередь расширения "Пулково" составил 1,2 млрд евро. В рамках ее реализации возведены и реконструированы главное здание централизованного пассажирского терминала, северная посадочная галерея, пассажирский терминал "Пулково-1", объекты привокзальной площади и аэродромная зона, инженерные системы обеспечения аэропорта.

ВВСС в 2010 году получили "Пулково" в концессию сроком на 30 лет. Соглашение, которое в том числе, предусматривало возможность продления срока концессии, компания заключила с Петербургом в 2021 году.

"Пулково" входит в число крупнейших аэропортов РФ. Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года прогнозируется увеличение его пассажиропотока на 10% до рекордных 20 млн человек. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".