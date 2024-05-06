ВТБ снизил долю участия в топливозаправочном комплексе "Пулково"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Компания "ВТБ инфраструктурный холдинг" снизила свою долю в ООО "ТЗК Пулково" с 49% до 24%, новым совладельцем топливозаправочного комплекса (ТЗК) стало АО "Аэропорт "Пулково", говорится в ЕГРЮЛ.

После изменений 51% уставного капитала ООО "ТЗК Пулково" принадлежит ООО "РН-Аэро", 25% - АО "Аэропорт "Пулково", 24% - ООО "ВТБ инфраструктурный холдинг".

"Сделка, зарегистрированная в мае 2024 года, была реализована в соответствии с изначальными условиями, определенными участниками проекта строительства топливозаправочного комплекса", - прокомментировали "Интерфаксу" сделку в пресс-службе ВТБ.

Как сказано на сайте АО "Аэропорт "Пулково", единственным владельцем общества является комитет по управлению городским имуществом Петербурга (сейчас - городской комитет имущественных отношений).

Строительство ТЗК в международном аэропорту "Пулково" началось в июне 2019 года. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей. Проектная мощность ТЗК - 300 тыс. тонн авиакеросина.

Соглашение о ГЧП между ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"), Петербургом и принадлежащим ему АО "Аэропорт "Пулково" действует с 2010 года. В соответствии с ним ВВСС получили право управлять аэропортом в течение 30 лет, одновременно выполняя обязательства по масштабной реконструкции.

В 2023 году "Пулково" обслужило 20,4 млн человек (+12%), став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны после московского "Шереметьево". Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".