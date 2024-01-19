Выручка "Селигдара" от продаж золота в 2023 году выросла на 82% до 51 млрд руб.

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Выручка от реализации золота холдингом "Селигдар" в 2023 году составила 50,8 млрд рублей, что выше уровня 2022 года на 82%, сообщила компания в пятницу.

Из них около 88% пришлось на реализацию собственного золота. Рост выручки был обеспечен как увеличением объемов продаж, так и ростом среднегодовой цены реализации золота на 48%.

Без учета продаж золота, произведенного по договорам подряда, которые не отражаются в консолидированной выручке по МСФО, выручка от реализации золота увеличилась на 79% к 2022 году и составила 47,9 млрд рублей.

Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 5% по сравнению с 2022 годом и составила 6,3 млрд рублей.

Суммарная выручка "Селигдара" от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам 2023 года выросла на 69% до 57,1 млрд рублей.

Объем реализации золота, произведенного компаниями холдинга, вырос на 6% – с 7 тыс. 587 кг до 8 тыс. 060 кг. В дополнение к этому в 2023 году "Селигдар" реализовал 1 тыс. 322 кг золота, приобретенного у третьих сторон. Общий объем реализации золота за 2023 год с учетом этого составил 9 тыс. 382 кг, на 24% превысив показатель 2022 года.

Производство лигатурного золота выросло на 10% по сравнению с 2022 годом и составило 8 тыс. 274 кг. Производство олова в концентрате увеличилось на 4% год к году до 3 тыс. т, вольфрама – на 26% до 103 т, меди – на 29% до 1 тыс. 187 т.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.