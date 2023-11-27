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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Селигдар за 9 месяцев увечилил скорр. EBITDA в 1,7 раза, до 14,7 млрд руб.

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA холдинга "Селигдар" по итогам 9 месяцев 2023 года составила 14,7 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания.

Консолидированная выручка подскочила в 1,8 раза, до 37,2 млрд рублей.

При этом по итогам 9 месяцев компания получила чистый убыток по МСФО почти 9 млрд рублей против прибыли годом ранее. Это было связано, прежде всего, с неденежным убытком от курсовых разниц, возникшим в результате переоценки обязательств в золоте в условиях роста цены золота в долларах и девальвации рубля, поясняет "Селигдар". Скорректированная чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей.

Общий долг "Селигдара" на конец сентября составил 56,9 млрд рублей, чистый долг - 47,3 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA - 2,45х.

Селигдар
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