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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

ФАС разрешила "Магниту" купить 33,01% дальневосточного ритейлера "Самбери"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ПАО "Магнит" о приобретении 33,01% дальневосточной сети магазинов "Самбери", говорится в сообщении федерального ритейлера.

О планирующейся сделке "Магнит" сообщил в октябре прошлого года. Закрытие сделки ожидается летом 2024 года. Также сделка предусматривает опцион на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет.

"ФАС России согласовала сделку, поскольку "Магнит" и его группа лиц не осуществляют розничную торговлю продовольственными товарами в муниципальных образованиях, где расположены торговые объекты группы компаний "Самбери", и, соответственно, не превышает установленных российским антимонопольным законодательством ограничений по доле рынка", - говорится в сообщении компании.

"Самбери" - один из крупнейших ритейлеров на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке. Ритейлер управляет около 300 магазинами различных форматов: гипермаркеты и супермаркеты под брендами "Самбери", "Самбери-экспресс", "Броско Маркет", минимаркеты "Раз Два" и дискаунтеры "Близкий".

Предполагается, что "Самбери" сохранит свой бренд и продолжит работать под управлением текущего менеджмента.

В результате сделки общая торговая площадь "Магнита" превысит 10 млн кв. м (против 9,623 млн кв. м на 30 июня).

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежало 29,2%.

Магнит ФАС Самбери
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