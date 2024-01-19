Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 24 января снизится на 9,1%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 24 января составит 3 566,5 рубля за тонну против 3 946,5 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 9,1%.

Пошлина на ячмень завершила "нулевой период", который длился с 25 октября 2023 года. С 24 января она составит 162,2 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу уменьшится до 664,2 рубля с 973,1 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $251,1 за тонну на пшеницу ($250,7 неделей ранее), $182,9 - на ячмень ($172,3), $190,6 - на кукурузу ($191,2).

Пошлины будут действовать по 30 января включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.