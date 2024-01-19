Walmart повысит зарплаты менеджеров магазинов в США более чем на 9%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейший ритейлер в США, повысит зарплату менеджеров своих магазинов в Штатах в среднем более чем на 9%. Об этом говорится в заявлении исполнительного вице-президента американского сегмента ритейлера Седрика Кларка на сайте компании.

"Чтобы Walmart был лучшим местом для покупок, нужно сделать его лучшим местом для работы, - сказал Кларк. - Сегодня мы делаем очередной шаг на пути к этому".

Средняя годовая зарплата менеджеров вырастет до $128 тысяч со $117 тысяч.

Кроме того, компания вносит изменения в бонусную программу для менеджеров. В частности, более значительную роль в расчете премий будет играть прибыль магазина.

"Если вы достигните всех целей, бонус теперь может составить до 200% базового оклада", - отметил Кларк.