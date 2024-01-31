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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Walmart 23 февраля проведет сплит акций "3 к 1"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейшая в США компания розничной торговли, проведет сплит акций с коэффициентом "3 к 1".

Как сообщается в пресс-релизе компании, акционеры после окончания торгов 23 февраля получат по 3 акции на каждую принадлежащую им бумагу. Реестр акционеров будет закрыт 22 февраля. Торги по новой цене начнутся 26 февраля.

Количество акций в обращении увеличится примерно до 8,1 млрд с нынешних 2,7 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация ритейлера увеличилась на 14,5% (до $444 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 12,8% за этот период.

Walmart управляет почти 10,5 тыс. магазинов в 19 странах, а также работает в сфере электронной коммерции. Штат компании составляет около 2,1 млн человек, включая 1,6 млн сотрудников в США.

Walmart США
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