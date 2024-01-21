Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские банки с 21 января будут рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) по новым правилам, согласно вступающим в силу поправкам в закон о потребительском кредите.

Теперь в расчет ПСК будут входить все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. В ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика.

При этом для кредитных карт должен раскрываться диапазон ПСК: минимальное значение будет показывать стоимость, когда карта используется в безналичном формате, а максимальное - стоимость при снятии наличных. Обе ставки будут рассчитаны исходя из предположения, что заемщик сразу использует весь лимит по карте и станет гасить задолженность в течение всего срока кредита. Это позволит заемщику понять, какими могут быть его расходы при разных сценариях использования карты.

Банки при выдаче кредита будут рассчитывать ПСК, включая в нее дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками: страховки, комиссии от продажи прочих услуг и другие. Эти изменения не повлияют на реальную стоимость кредитов, так как заемщики уже несут эти расходы в виде скрытых комиссий, но теперь они будут отражены в ПСК, что позволит гражданам сравнивать и более объективно оценивать предложения банковских услуг при принятии решения.

Кредиторы также будут обязаны информировать заемщиков об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять их о том, что они вправе отказаться от этих услуг в течение 30 дней (вместо 14 дней ранее).