Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:30

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские банки с 21 января будут рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) по новым правилам, согласно вступающим в силу поправкам в закон о потребительском кредите.

Теперь в расчет ПСК будут входить все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. В ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика.

При этом для кредитных карт должен раскрываться диапазон ПСК: минимальное значение будет показывать стоимость, когда карта используется в безналичном формате, а максимальное - стоимость при снятии наличных. Обе ставки будут рассчитаны исходя из предположения, что заемщик сразу использует весь лимит по карте и станет гасить задолженность в течение всего срока кредита. Это позволит заемщику понять, какими могут быть его расходы при разных сценариях использования карты.

Банки при выдаче кредита будут рассчитывать ПСК, включая в нее дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками: страховки, комиссии от продажи прочих услуг и другие. Эти изменения не повлияют на реальную стоимость кредитов, так как заемщики уже несут эти расходы в виде скрытых комиссий, но теперь они будут отражены в ПСК, что позволит гражданам сравнивать и более объективно оценивать предложения банковских услуг при принятии решения.

Кредиторы также будут обязаны информировать заемщиков об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять их о том, что они вправе отказаться от этих услуг в течение 30 дней (вместо 14 дней ранее).

РФ ПСК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Выставка-форум "Россия"

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км
Операция США и союзников против хуситов

Экспортеры рыбы ощутили подорожание фрахта перевозок из-за ситуации в Красном море

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился

Apple разрешит бесконтактную оплату на своих устройствах не через Apple Pay

Apple разрешит бесконтактную оплату на своих устройствах не через Apple Pay

Рубль растет к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат

Рубль растет к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });