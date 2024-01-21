Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:21

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 января

Новые правила расчета полной стоимости кредита, пожар в порту Усть-Луга на терминале "Новатэка", акции протеста против военной операции в Газе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В РФ вступили в силу новые правила расчета полной стоимости кредита. В него будут входить все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. В полной стоимости кредита будет учтена максимально возможная сумма расходов человека.

- Около 300 человек приняли участие в митинге протеста в Хайфе ​​против военной операции в секторе Газа. Основные требования протестующих: немедленное прекращение боевых действий в Газе, всеобъемлющий обмен пленными, прекращение "политического преследования" арабов в Израиле. Антивоенные демонстрации также прошли в разных городах Испании.

- В порту Усть-Луга на терминале компании "НОВАТЭК" произошел пожар. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что никто не пострадал. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.

- Над Смоленской, Орловской и Тульской областями сбили беспилотники. Смоленскую область за ночь атаковали дважды. По данным местных властей, пострадавших и разрушений нет.

- Американская авиабаза Аль-Асад в Ираке подверглась удару с использованием баллистических ракет, несколько человек получили ранения, сообщило Центральное военное командование США.

- Ракеты ВМС Британии, которые используются для борьбы с беспилотниками хуситов в Красном море, будут модернизированы. Это позволит отслеживать и уничтожать воздушные угрозы на расстоянии более 70 миль, сообщила телекорпорация ITV.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

NASA восстановило связь с марсианским вертолётом Ingenuity

NASA восстановило связь с марсианским вертолётом Ingenuity

Боевики нанесли ракетный удар по американской авиабазе в Ираке

Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле прошел митинг против военной операции в секторе Газа

В Израиле прошел митинг против военной операции в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

В Испании прошли многотысячные демонстрации против действий Израиля в Газе

В Испании прошли многотысячные демонстрации против действий Израиля в Газе

Глава Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

Глава Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

США заявили об уничтожении противокорабельной ракетной установки хуситов

США планируют утилизировать 34 тонны оружейного плутония

СМИ сообщили о ликвидации Израилем высокопоставленного офицера КСИР в Дамаске

Что случилось этой ночью: суббота, 20 января

Белый дом предупредил Конгресс о риске скорого поражения Украины без помощи США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });