Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 января

Новые правила расчета полной стоимости кредита, пожар в порту Усть-Луга на терминале "Новатэка", акции протеста против военной операции в Газе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В РФ вступили в силу новые правила расчета полной стоимости кредита. В него будут входить все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. В полной стоимости кредита будет учтена максимально возможная сумма расходов человека.

- Около 300 человек приняли участие в митинге протеста в Хайфе ​​против военной операции в секторе Газа. Основные требования протестующих: немедленное прекращение боевых действий в Газе, всеобъемлющий обмен пленными, прекращение "политического преследования" арабов в Израиле. Антивоенные демонстрации также прошли в разных городах Испании.

- В порту Усть-Луга на терминале компании "НОВАТЭК" произошел пожар. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что никто не пострадал. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.

- Над Смоленской, Орловской и Тульской областями сбили беспилотники. Смоленскую область за ночь атаковали дважды. По данным местных властей, пострадавших и разрушений нет.

- Американская авиабаза Аль-Асад в Ираке подверглась удару с использованием баллистических ракет, несколько человек получили ранения, сообщило Центральное военное командование США.

- Ракеты ВМС Британии, которые используются для борьбы с беспилотниками хуситов в Красном море, будут модернизированы. Это позволит отслеживать и уничтожать воздушные угрозы на расстоянии более 70 миль, сообщила телекорпорация ITV.