Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 января
Новые правила расчета полной стоимости кредита, пожар в порту Усть-Луга на терминале "Новатэка", акции протеста против военной операции в Газе
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- В РФ вступили в силу новые правила расчета полной стоимости кредита. В него будут входить все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. В полной стоимости кредита будет учтена максимально возможная сумма расходов человека.
- Около 300 человек приняли участие в митинге протеста в Хайфе против военной операции в секторе Газа. Основные требования протестующих: немедленное прекращение боевых действий в Газе, всеобъемлющий обмен пленными, прекращение "политического преследования" арабов в Израиле. Антивоенные демонстрации также прошли в разных городах Испании.
- В порту Усть-Луга на терминале компании "НОВАТЭК" произошел пожар. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что никто не пострадал. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.
- Над Смоленской, Орловской и Тульской областями сбили беспилотники. Смоленскую область за ночь атаковали дважды. По данным местных властей, пострадавших и разрушений нет.
- Американская авиабаза Аль-Асад в Ираке подверглась удару с использованием баллистических ракет, несколько человек получили ранения, сообщило Центральное военное командование США.
- Ракеты ВМС Британии, которые используются для борьбы с беспилотниками хуситов в Красном море, будут модернизированы. Это позволит отслеживать и уничтожать воздушные угрозы на расстоянии более 70 миль, сообщила телекорпорация ITV.