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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Нефть Brent подешевела до $78,2 за баррель

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после возобновления добычи на крупнейшем месторождении Ливии.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по Москве составляли $78,23 за баррель, что на $0,33 (на 0,42%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,54 (на 0,7%) до $78,56 за баррель.

Цены фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $0,25 (на 0,34%) до $73,16 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,67 (на 0,9%) и достигла $73,41 за баррель. Срок обращения февральских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые фьючерсы на март дешевеют на $0,31 (0,42%) до $72,94 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,3%, WTI – на 1%.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки.

Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

Brent нефть
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