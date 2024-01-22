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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Котировки Brent перешли к росту и достигли $78,7 за баррель

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали слабо расти днем в понедельник.

К 14:29 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,18%), до $78,7 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,26 (0,35%), до $73,67 за баррель. Торги февральским контрактом истекают в понедельник, мартовский фьючерс подорожал на $0,16 (0,22%), до $73,41 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 1%.

Основным фактором, оказывающим поддержку нефтяным котировкам, остается напряженность в Красном море. Участники рынка полагают, что проблемы для судоходства в регионе сохранятся в течение долгого времени.

"Все больше судовладельцев избегают этого региона, - отметил глава Euronav NV Александр Саверис. - Раньше казалось, что проблему удастся решить за пару недель, но теперь все идет к тому, что последствия будут ощущаться несколько месяцев".

Ливийская Национальная нефтяная корпорация 21 января сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки.

Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

Brent WTI Аш-Шарара Красное море Ливия
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