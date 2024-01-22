Macy's отклонила предложение о своей покупке за $5,8 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. отклонила предложение о своей покупке инвесткомпаниями Arkhouse Management и Brigade Capital Management за $5,8 млрд.

"После тщательного анализа и шагов к получению дополнительной информации от Arkhouse и Brigade совет директоров Macy's Inc. определил, что их предложение не дает оснований для дальнейших действий и не представляет существенной ценности для акционеров компании, - приводятся в пресс-релизе ритейлера слова его главы Джеффа Геннета. - Мы остаемся открытыми для возможностей, соответствующих интересам компании и всех наших акционеров".

Как отмечается в этом опубликованном накануне пресс-релизе, Arkhouse и Brigade предоставили Macy's дополнительную информацию о плане финансирования, но она не убедила совет директоров последней в их способности профинансировать сделку.

Arkhouse и Brigade, которые уже владеют значительной долей в Macy's, предлагали $21 за каждую акцию ритейлера и были готовы повысить оценку при благоприятных результатах комплексной экспертизы (due diligence), сообщала в декабре The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Однако совет директоров Macy's решил не предоставлять инициаторам предложения необходимые для такой экспертизы сведения, говорится в пресс-релизе розничной компании.

По данным WSJ, инвесткомпании считали Macy's недооцененной на публичных рынках и планировали сделать ее частной.

Arkhouse в воскресенье подтвердила подачу совместного предложения и потенциал для значительного улучшения заявки при получении "доступа к необходимой due diligence".

"Мы серьезно мотивированы довести сделку по покупке Macy's до конца и готовы принять все необходимые для достижения этой цели меры, включая прямой контакт с акционерами", - говорится в пресс-релизе Arkhouse, которая призвала Macy's дать ответ на текущей неделе.

По итогам дополнительных торгов в пятницу акции Macy's подорожали на 0,1%, до $17,64 за штуку.